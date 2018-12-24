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Фашист и арт-критик надругался над памятником руки в центре Киева: фото последствий

понедельник, 24 декабря 2018, 10:34

В ночь на 24 декабря, в центре Киева на "памятнике Синей руки" появилось изображение, напоминающее свастику.

Соответствующие фото публикуют в социальных сетях.

Кто нарисовал изображение – неизвестно. Рисунок появился на тыльной стороне ладони.

Инцидент вызвал бурную реакцию и шутки в сети.

"По этой фотографии вы можете понять три вещи: 1 - не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века. 2 - некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года. 3 - камеры на бессарабской площади не висят", – пишет Андрей Пындык.

Как отмечается, арт-объект "Middle Way" символизирует дружбу и общение. Его установили в рамках внедрения инициативы "Киев – город мира". Памятник создали при поддержке Посольства Румынии в Украине, а также организаторов проекта с общим названием "Moving Monuments" (движущиеся памятники).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители Ужгорода возмутились из-за установленного в городе бронзового памятника жертвам Голодомора в Украине.

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