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В центре Киева из-за наглого "героя парковки" образовалась тянучка

понедельник, 24 декабря 2018, 17:59

24 декабря на Лукьяновке в столице водитель Toyota припарковался прямо посреди проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Вблизи станции метро Лукьяновская водителю этой Toyota (AA8285OX) очень нужно было запарковаться так, чтобы перекрыть движение общественному транспорту. Теперь все стоят и ждут водителя и полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили очередного "героя парковки", который нарушил сразу два пункта ПДД. Ранее сообщалось, что в центре Киева отличился "герой парковки", который помешал проезду троллейбуса. А на улице Межигорской было остановлено движение трамваев из-за припаркованного на рельсах автомобиля. Также аналогичная ситуация произошла и 4 декабря в Киеве на улице Гната Хоткевича.

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