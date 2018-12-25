​В Киеве полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем: видео

В ночь на 25 декабря на Оболони в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от погони, полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяное ночное ЧП в Киеве на улице Полярной. После погони стрельбы по колёсам остановлен пьяный водитель автомобиля шевроле. Оказал сопротивление при задержании. Применены спецсредства нелетального действия, нейтрализован, покаялся:) да, мы уже знаем вашу популярную позицию, копы изверги, задержание – самоуправство и жёсткая превышении полномочий, мы продажные мрази, а водитель просто пытался попасть домой к семье, ок:)", - говорится в сообщении.

Видео содержит нецензурную лексику

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 декабря, первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк, будучи выпившим, устроил серьезную аварию в Киеве.