В сети показали парочку уличных воров, орудующих в Киеве

В Киеве заметили дерзких воров, которые охотятся за телефонами покупателей популярных супермаркетов.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Эти лица неславянской внешности периодически "работают" на Оболони и "подрабатывают" на Виноградаре. Любят магазины типа EVA, Humana, Красный Маркет и т.п. Основная цель - женщины с детьми или женщины (за 45) с телефонами, которые бросают себе в карманы пальто. Будьте внимательны, возможно они где-то рядом", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве группа воров попали на камеры наблюдения сразу в нескольких барах. Помимо этого, Нацполиция задержала троих иностранцев-"воров в законе". Преступники прибыли в страну, чтобы контролировать преступные группировки.