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Туристы подняли серьезный скандал в аэропорту под Киевом: опубликованы фото

четверг, 27 декабря 2018, 12:30

В международном аэропорту "Борисполь" туристы устроили скандал из-за задержки рейса.

Об этом сообщает один из туристов Роман Малык на своей странице в Facebook.

"Блокируем "Борисполь". Кто может позовите "1+1", СТБ, 24, "Украину"... 14 часов ждем вылета", - написал он, имея ввиду журналистов центральных украинских телеканалов. Также турист опубликовал фотографии с аэропорта, где видно, что много людей находятся в аэропорту в ожидании самолета.

Больше подробностей Роман не уточнил, но пользователи в комментариях начали спрашивать, что за рейс и куда должен был состоятся. На один из вопросов Малык ответил, что люди ждут самолет в Египет. Однако компанию-авиаперевозчика он не указал.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра. А 14 декабря в аэропортах Одессы, Киева, Львова и Харькова с 12 декабря были задержки рейсов из-за сильных снегопадов. Также в ноябре в аэропорту Пхукета, Таиланд, застряли около 300 украинцев, которые не могли вылететь на родину.

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