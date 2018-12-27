В Киеве уберут памятник российскому полководцу

В Киеве перенесут памятник русскому полководцу Александру Суворову, расположеный на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

"Экспертная комиссия Минкультуры единогласно принял решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна ... Богуну быть!», - написал министр 26 декабря.

По его словам, принятие решения по памятника местного значения - процесс, к которому причастно не только Министерство культуры.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что памятник Суворову демонтируют соответственно решению Министерства культуры.

Как сообщал "Апостроф", ранее фашист и арт-критик надругался над памятником руки в центре Киева.