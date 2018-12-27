В сети показали фото автобусных карманников, "работающих" в Киеве

В Киеве в автобусах орудуют карманные воры.
Их фото опубликовал Киев оперативный в Twitter.
"Вниманию жителей Минского массива! В автобусе №99 постоянно "работают" карманные воры. Так, их уже задерживали, но они продолжают осуществлять свои нехорошие дела", - говорится в подписи к фото.
Как сообщал "Апостроф", ранее полицейский показал фото карманных воровок, задержанных на Софийской площади в Киеве. По его словам, девушки бродили по пешеходному переходу, где и совершали преступления.
Кроме того, в Киеве заметили дерзких воров, которые охотятся за телефонами покупателей популярных супермаркетов. Их заметили в магазинах EVA, Humana, Красный Маркет и т.п. Их жертвами чаще всего становятся женщины с детьми или женщины за 45 лет.