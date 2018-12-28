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Избиение певца DZIDZIO в Киеве: появилась неожиданная информация о преступнике

пятница, 28 декабря 2018, 12:29

Известный украинский актер и исполнитель Михаил Хома, известный как Дзидзьо знает одного из тех, кто напал на него в пятницу, 28 декабря в Киеве.

Об этом сообщают Факты.

На данный момент нападавших ищет полиция. В столице правоохранители объявили план-перехват. Кроме того, как передают Вести, разыскиваются и автомобили, на которых скрылись преступники - Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350, номерные знаки машин АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.

Состояние DZIDZIO пока оценивают медики. О травмах и последствиях будет известно после полного обследования.

Напомним, нападение произошло вблизи радиокомпании "Тауэр" ("HIT FM"). На певца напали прямо посреди улицы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали видео нападения на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе.

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