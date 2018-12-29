РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

07:27
​В Киеве такси "по пояс" провалилось под землю: видео ЧП
06:33
Названы 5 главных проблем украинской армии
05:30
Не нужно было лезть: яркое видео ответа ВСУ на обстрелы боевиков на Донбассе
04:41
В сети показали фото позорного "ноу-хау" в поезде "Укрзализныци"
03:32
Хорошо устроился: в сети высмеяли беспомощное заявление главаря ДНР
02:39
Борьба за халяву: в сети показали фото давки у продуктового магазина в Одессе
01:27
В Харькове заметили в продаже военную технику: фото
00:10
Рождественская гонка: онлайн видео трансляция биатлона

28 декабря

23:49
В сети ярко высмеяли строительство Россией забора на админгранице с Крымом
23:31
В США умер 112-летний ветеран Второй мировой войны: фото и интересные детали
23:16
Украинские военные совершили первые полеты на новом вертолете: фото и видео
23:08
​С ужасом ждем потепления: в Армянске прогнозируют ухудшение ситуации с выбросами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве такси "по пояс" провалилось под землю: видео ЧП

суббота, 29 декабря 2018, 07:27

Вечером 28 декабря автомобиль Dacia из-за плохого освещения на дороге влетел в большой овраг.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Героев Космоса, 19а, Dacia Uber провалилась в яму. Водитель говорит, что не заметил, потому что нет ни ограждения, ни освещения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.

Под постом появились возмущенные комментарии пользователей.

"Ща все скажут, что это из-за того, что он Убер))) Но на мокрой неосвещенной дороге ям реально не видно. Ехал недавно по убитой трассе 40 км/час и то чуть колеса не поотбивал", "Какие нах..приборы вы пешеходы тля ..проедьтесь по окружной ночью на велосипеде и вы о*уеете, как снег сходит с асфальтом", "Приедут копы и выпишут на него протокол))", "Все летние латки с дорог уже вылетели. К выборам будет полный пи*дец, как обычно", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 28 декабря в районе Куреневки в Киеве прямо на проезжающий по дороге автомобиль упала опора линии электропередач.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: