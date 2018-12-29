​В Киеве такси "по пояс" провалилось под землю: видео ЧП

Вечером 28 декабря автомобиль Dacia из-за плохого освещения на дороге влетел в большой овраг.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Героев Космоса, 19а, Dacia Uber провалилась в яму. Водитель говорит, что не заметил, потому что нет ни ограждения, ни освещения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.

Под постом появились возмущенные комментарии пользователей.

"Ща все скажут, что это из-за того, что он Убер))) Но на мокрой неосвещенной дороге ям реально не видно. Ехал недавно по убитой трассе 40 км/час и то чуть колеса не поотбивал", "Какие нах..приборы вы пешеходы тля ..проедьтесь по окружной ночью на велосипеде и вы о*уеете, как снег сходит с асфальтом", "Приедут копы и выпишут на него протокол))", "Все летние латки с дорог уже вылетели. К выборам будет полный пи*дец, как обычно", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 28 декабря в районе Куреневки в Киеве прямо на проезжающий по дороге автомобиль упала опора линии электропередач.