​Столб устал: стало известно о серьезном ЧП в Киеве, видео

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пятница, 28 декабря 2018, 19:37

28 декабря в районе Куреневки в Киеве прямо на проезжающий по дороге автомобиль упала опора линии электропередач.

Об этом сообщает Kyiv LIVE.

"Столб "прилег" отдохнуть прямо на проезжающий автомобиль. Линию электропередач полностью оборвало, движение остановилось. Испуганные водитель и пассажирка сидели в придавленной машине до приезда спасателей", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", от многоквартирного дома в центре Львова отвалился кусок балкона и упал прямо на тротуар.

В пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге, Днепропетровской области, рухнула крыша в здании бывшего кинотеатра "Современник". А в Вишневом Киевской области обвалилась крыша в спортзале местной школы.

16 декабря на улице Щербаковского в Киеве на припаркованные автомобили упало дерево.

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