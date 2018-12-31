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В Киеве грабитель ударил ножом полицейского: фото с места ЧП

понедельник, 31 декабря 2018, 09:59

В Оболонском районе Киева мужчина вынес товар из магазина "Эпицентр". Грабителя задержали сотрудники полиции охраны.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился 30 декабря в 19:44. Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским.

На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника он начал угрожать им пистолетом. Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания преступник достал нож и нанес ранение полицейскому в ногу.

После совершенного злоумышленник разрезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.

Также правоохранители установили, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место прибыла следственно-оперативная группа и задокументировала все случившееся. Подробности инцидента установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева пьяная компания устроила драку с полицией.

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