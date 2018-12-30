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В центре Киева пьяная компания устроила драку с полицией: фото и видео

воскресенье, 30 декабря 2018, 13:00

В Киеве пьяная компания начала драку между собой, а закончила ее с сотрудниками полиции.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел в воскресенье, 30 декабря, около 08:00 на улице Большой Васильковской возле паба "Толстый Лев". Пьяная компания, которая складывалась с около 10 человек, устроила разборки. В драке принимали участие двое не трезвых молодых людей, также к ним подключилась и девушка. Остальные пытались их разборонить, что получалось не очень удачно.

"По словам очевидцев, причиной конфликта стало именно то, что один из виновников потасовки заступился за девушку. Также прохожие уточнили, что подростки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На вызов прибыли правоохранители, однако один из участников конфликта накинулся и на сотрудников полиции. Последние остановили конфликт и задержали молодых людей. Виновных и меры пресечения установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео начала конфликта в киевском супермаркете "Фора", охрана которого избила ногами покупателей, отказавшихся оплачивать покупку. Хоккеисты устроили массовую драку во время матча молодежных команд московского "Динамо" и китайского "КРС Хейлунцзян" в рамках МХЛ. А ранее баскетболисты российского клуба подрались друг с другом во время матча.

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