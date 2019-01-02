В центре Киева Range Rover жестко протаранил авто полиции: фото и видео с места ЧП

В ночь на среду, 2 января, в Киеве произошла авария, в которой Range Rover Sport врезался в Renault Kangoo следственно-оперативной группы полиции.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняет издание, ДТП случилось на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской.

Так, Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo. На место аварии тут же выехали правоохранители и бригады скорой помощи. По пока неподтвержденной информации, двое полицейских получили повреждения. Но официального подтверждения этому пока нет. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве два патруля полиции устроили ДТП и сорвались на журналистов. Также 8 декабря возле Байкового кладбища в Киеве произошло масштабное ДТП, вследствие которого пострадали два человека.

Кроме того, в Киеве на перекрестке улиц Скляренко и Куреневской в Киеве произошла авария, в результате которой госпитализирован один человек.