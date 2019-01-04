В Киеве поезд протаранил автомобиль: опубликованы фото и видео

В пятницу, 4 января, в Святошинском районе Киева грузовой поезд протаранил стоящий на путях автомобиль марки Honda.

Об этом сообщает "Информатор".

В результате происшествия никто не пострадал.

Как отмечается, водитель легковушки подъехал к шлагбауму возле жилого комплекса, и остановился на путях, чтобы найти пропуск в жилкомплекс. По его словам, он отвлекся и не слышал приближения поезда. В то же время водитель отметил, что никаких звуковых или световых сигналов машинист не подавал.

"Он не слепил, у него не работали огни! Огни работают сейчас! А в тот момент огни не работали, звукового сигнала он не подавал. Это охранники начали кричать", - утверждает водитель.

В свою очередь, руководитель машиниста эту информацию опровергает.

"У него было шесть груженых вагонов, он не мог вовремя остановиться. Поэтому он не избежал столкновения. Но у него все горело и он подавал предупредительные сигналы", - заявил мужчина.

Информацию о том, что машинист подавал сигналы водителю об опасности, подтвердил охранник, который стал очевидцем инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Дании произошла авария со скоростным поездом, в результате которой погибли шесть человек.