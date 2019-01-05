В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа, оставив три предсмертные записки: фото

В субботу, 5 января, в Киеве в жилом комплексе "Заречный" с 23 этажа выбросилась девушка.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла в доме по адресу улица Заречная, 1Г около 03:00. Однако тело обнаружили лишь утром, в 07:40, тело нашел дворник, он и вызвал правоохранителей. При осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружили.

Полиция осмотрела квартиру погибшей, дверь в нее была открыта. Как выяснилось, девушке было 28 лет, ее звали Надежда. Также в квартире на столе с тремя недопитыми бокалами нашли три предсмертные записки, адресованные разным людям.

Одна из них была написана, скорее всего, для брата погибшей, который на данный момент проживает в Израиле. В ней было признание в любви и просьба простить, если он сможет. "Я тебе много чего могу сказать, но просто прости меня", - гласила одна из фраз в записке.

Вторая записка была адресована мужчине по имени Александр. Она также содержала признание в любви. На листе было написаны слова: "Люблю тебя больше жизни! Люблю, несмотря ни на что. Но зато я решила нашу проблему".

В третьей записке - благодарности близким за поддержку. И просьба о прощении.

В результате падения с высоты девушка скончалась от полученных травм. На месте работала "скорая", экипаж патрульной полиции, и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком, в результате чего оба погибли. Позже стало известно, что женщина проживала в другом районе. Также ранее в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.