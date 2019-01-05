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В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение: опубликовано фото

суббота, 05 января 2019, 19:46

Вечером в субботу, 5 января, в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, движение трамваев заблокировано в центре Киева, на Подоле, в районе Контрактовой площади.

"Давайте поблагодарим водителя Volkswagen (AA8049PB) за то, что даёт возможность подольше полюбоваться зимней красотой, заблокировав движение трамвая на Контрактовой площади", – с иронией комментирует фото автор поста.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря на улице Межигорской было остановлено движение трамваев из-за припаркованного на рельсах автомобиля. А в центре Киева "герой парковки" перекрыл движение троллейбусам. Также в сети показали фото очередного "героя парковки"в Киеве - водитель припарковал авто на еврономерах заехав в остановку общественного транспорта.

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