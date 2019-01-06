Агрессивный водитель-наркоман устроил в Киеве гонки с полицией и попал в ДТП: опубликованы фото

В Киеве нарушитель, находясь под воздействием наркотиков, устроил гонки с полицией и попал в аварию.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, правоохранители остановили нарушителя, но он вместо того, чтобы предъявить документы, нажал педаль газа.

"Патрульные решили преследовать автомобиль, который на большой скорости двигался в сторону Костромской, а затем выехал за пределы города, не выполняя требований об остановке, которые подавались с помощью включенных проблесковых маяков синего и красного цвета, специальных звуковых сигналов, и голосовых команд. Однако далеко ему убежать не удалось", - говорится в сообщении.

В итоге, водитель Honda Accord не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В салоне авто правоохранители нашли пистолет и вещество, внешне похожее на наркотическое.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Житомирской трассе под Киевом произошла тройная авария с участием полицейского автомобиля.