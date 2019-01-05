Под Киевом произошло тройное ДТП с полицейским авто: опубликованы фото

На Житомирской трасса под Киевом произошла тройная авария с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

ДТП случилось в субботу, 5 января, на Житомирской трассе около села Мрия. На дороге столкнулись автомобиль марки Porsche, бус Volkswagen и полицейская машина Skoda.

"Как произошла ДТП пока информации нет, надеемся, что обошлось без серьезных травм", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Тернопольской области произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Также 4 января в Запорожской области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель госпитализирован. А 3 января под Львовом произошло жестокая авария с двумя микроавтобусами и цистерной.