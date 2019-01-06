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В Киеве устроили праздничный забег Санта Клаусов: опубликованы яркие фото

воскресенье, 06 января 2019, 17:11
Фото: соцсети

В воскресенье, 6 января, в Киеве прошел очередной новогодний забег, участники которого были одеты в костюмы Санта Клаусов.

Соответствующие фото пользователи публикуют в соцсетях.

На снимках можно увидеть несколько десятков человек, которые бегут в символичных костюмах Санта Клаусов – у всех на лицах белоснежные бороды, а на головах – традиционные красно-белые шапки новогоднего волшебника.

Отметим, что традиция новогодних забегов Санта Клаусов существует уже несколько лет. Как сообщал "Апостроф", еще в 2016 году в ряде украинских городов 31 декабря достоялись новогодние забеги, участники которых были одеты в символичные атрибуты Дедов Морозов и Санта Клаусов. В тот год только в Киеве в таком непривычном забеге приняли участие 500 человек.

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