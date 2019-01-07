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В центре Киева произошло серьезное ДТП: опубликованы фото и видео

понедельник, 07 января 2019, 09:00

В понедельник, 7 января, в центре Киева столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 06:10 на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры. Там на большой скорости столкнулись BMW и Daewoo.

"BMW пересекал бульвар Тараса Шевченко, чтобы выехать на улицу Симона Петлюры, но не успел. В него на полной скорости врезался Daewoo Gentra, который двигался в сторону Бессарабской площади. От удара BMW развернуло, а пассажирку на переднем сидении зажало в салоне", - говорится в сообщении.

На место прибыли полиция, медики и спасатели ГСЧС. Последним, чтобы достать пассажиру из авто, пришлось вырезать ее из машины. Пострадавшая выжила, однако получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу.

"Водитель Daewoo после столкновения потерял сознания. Неуправляемый автомобиль понесло по улице Симона Петлюры, где он остановился об рекламный бокс. Водитель ударился головой о лобовое стекло, но, после того как пришел в сознание, от госпитализации отказался. По предварительной информации от патрульных, виновником ДТП является водитель BMW, который пытался проскочить на красный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 6 января возле села Ясенево в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще семь человек получили травмы.

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