В Киеве "самоубийца" устроил опасное развлечение в метро: опубликовано видео

6 января киевлянин устроил себе экстрим на Сирецк-Печерской линии метро.

Об этом сообщил "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

На кадрах видно, что машинист поезда был вынужден экстренно тормозить после того, как заметили человека, лежащего на путях метрополитена. Таким образом пассажир решил развлечься перед публикой.

Под публикацией появились разгневанные комментарии.

"Почему не вломили?", "ему по е*лу дали, я надеюсь?", "Скот, машинисту такой стресс!", "сразу в военкомат на лечение", "Для начала хоть бы 15 суток дали чтоб знал что творить в следующий раз!", "жаль током не убило", "Почему по таблу не дал тот который руку подал? Это ж надо быть таким дол....м!!!!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 6 января на железнодорожной станции Лесная Буча Киевской области на женщину, переходившую пути наехал товарный поезд. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.