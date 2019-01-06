​Вышла в магазин: под Киевом случилось смертельное ЧП на железной дороге

6 января на железнодорожной станции Лесная Буча Киевской области на женщину, переходившую пути наехал товарный поезд. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото.

"Люди говорят, вышла в магазин и тут такое! С ее мобильника позвонили сыну и сообщили о смерти (домой она не дошла буквально пару км!) не увидела поезд так как был на ней капюшон, это все!", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 4 января, в Святошинском районе Киева грузовой поезд протаранил стоящий на путях автомобиль марки Honda.

Также ранее сообщалось, что в Дании произошла авария со скоростным поездом, в результате которой погибли шесть человек.