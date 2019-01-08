​В Киеве поймали молодую карманницу: фото

В Соломенском районе Киева задержали воришку, которая вытащила из рюкзака прохожей кошелек.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"Во время отработки территории Соломенского района сотрудники уголовного розыска столичной полиции заметили на улице, как неизвестна то вытащила из рюкзака прохожей. Полицейские сразу задержали злоумышленница и вызвали следственно-оперативную группу для документирования происшествия", - говорится в сообщении.

Как оказалось, злоумышленница украла кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 24-летняя уроженка Черкасской области, ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Черкассах задержали вора, который пытался вынести во рту кольцо с бриллиантами из ювелирного магазина.