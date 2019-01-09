В Киеве в многоэтажке вспыхнул сильный пожар: опубликованы фото

В среду, 9 января, в Киеве загорелся многоэтажный жилой дом.

Соответствующее фото было опубликовано на Instagram странице "Troeshchinain".

Как отмечается, пожар произошел в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского, 20.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

"МЧС, пожарные на месте, главное чтобы все были живы", – говорится в подписи к фотографии.

Напомним, 18 декабря 2018 года в Деснянском районе Киева случился серьезный пожар на 5-этаже жилого дома. Как утверждали очевидцы, внутри квартиры находился ребенок-инвалид и две собаки. Всех удалось спасти.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", 19 декабря в одной из школ в Дарницком районе Киева во время уроков начался пожар. Детей из учебного заведения эвакуировали.