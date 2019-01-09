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В Киеве займутся спасением Кловского склона: обнаружены серьезные проблемы

среда, 09 января 2019, 17:52

Подпорная стенка склона Кловского яра в Печерском районе Киева не обеспечивает надлежащей защиты жилых домов.

Такой вывод озвучили эксперты в ходе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА под председательством заместителя городского головы Петра Пантелеева.

На заседании обсуждали оползнеопасное состояние склона Кловского яра в Печерском районе Киева.

Об опасности сдвига склона ранее неоднократно предупреждали специалисты. В частности, инженерно-геологические изыскания на нем в 2004 году проводили специалисты ОАО "Киевпроект", в 2016 году - ООО "Геопроект" и ООО "Инженербудпроект".

Последнее обследование участка склона между домами на ул. Мечникова, 7-А и ул. Марьяненко и оценка технического состояния конструкций подпорной стены проводилось в апреле-мая 2017 года специалистами ГП ГНИИСК.

Эксперты пришли к выводу, что существующая подпорная стенка не обеспечивает надлежащей защиты жилых домов. А из-за неудовлетворительного состояния канализационной системы, дренажных сооружений и водостоков, захламленность территории вымытым грунтом, поваленными деревьями, на склоне прослеживаются проявления линейной эрозии почв. Опасность повторения оползней представляет угрозу для жилых домов, построенных на склоне: они могут просто "сползти" вниз вместе с массивом грунта, как это уже произошло 13 августа 2016 с большим гаражом, который был разрушен в результате смещения.

Как отметили присутствующие на заседании представители КП СУППР, предприятие уже неоднократно подчеркивало необходимость проведения ревизии и перекладывание дождевой канализации от переулка Костя Гордиенко до переулка Ивана Марьяненко и направляло соответствующие обращения в компетентные инстанции.

Чтобы не допустить катастрофы, комиссия приняла ряд шагов. В частности, обязал КП СУППР вести постоянное наблюдение за состоянием склона, а Печерскую РГА - за деформациями жилых домов.

К процессу спасения склона будут привлечены и землепользователи участков, кадастровые номера: 8000000000:82:026:0009 (Мечникова 9), 8000000000:82:026:0013 (Мечникова 7б), 8000000000:82:026:0026 (Мечникова 11а), 8000000000:82:026:0151 (Мечникова 9), расположенных в пределах склона Кловского яра. Их обязали расчистить территорию от мусора, провести обследование и фиксацию существующих сооружений и провести укрепление склона и объектов застройки на нем.

Контроль за тем, чтобы землепользователи прислушались к требованиям городских властей, возложен на Департамент городского благоустройства и управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Согласно с действующим законодательством и нормативными актами решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА является обязательным для выполнения всеми субъектами хозяйствования, расположенными на территории города Киева.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, КГГА

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