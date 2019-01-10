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В Киеве среди кучи мусора обнаружили тело мужчины: фото с места ЧП

четверг, 10 января 2019, 23:51

В Киеве в заброшенном здании среди шприцов и мусора обнаружили труп мужчины: предварительно, он замерз насмерть.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело было обнаружено по адресу улица Костельникова, 12 в здании, где бездомные организовали себе место жительства.В помещениях было множество мусора, бутылок от спиртного и шприцов.

Внутри здания умерший мужчина лежал в импровизированной "комнатке" с матрасом и покрывалами. Недалеко от трупа стояла бутылка алкогольного напитка и две рюмки, а также несколько шприцов и пустых ампул. Похоже, что умерший колол себе "Димедрол".

Как долго пролежал мужчина, правоохранители затруднились ответить. Вскоре его увезли санитары.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Киеве в техническом тоннеле обнаружили тело женщины.

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