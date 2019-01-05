В тоннеле киевского моста нашли труп: опубликованы фото и видео

В субботу, 5 января, в Киеве в техническом тоннеле обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Труп нашли на Воздухофлотском проспекте в тоннеле моста, который проходит над линией скоростного трамвая. Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:30.

"По предварительной информации, на вид женщине около 50 лет. Труп относительно длительное время пролежал в технической части Воздухофлотского моста, которая находится прямо под проезжей частью. Правоохранителей вызвала пьяная женщина, однако откуда она узнала про труп - неизвестно", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы, которые прибыли на место события, на теле женщины следов насильственной смерти не обнаружили. Полиция устанавливает подробности случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Днепре на проспекте Героев в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом девушки. Позже в сети опубликовали фото и видео с места происшествия. Также в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.