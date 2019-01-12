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​В Киеве не могут опознать найденную без сознания молодую девушку: опубликованы фото

суббота, 12 января 2019, 16:03

2 января на улице Тулузы в столице было найдено молодую женщину, приблизительно 25-30 лет, без сознания, которая предположительно упала с большой высоты. Родные пострадавшей до сих пор не найдены.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"02.01.2019 года примерно в 17:20 ч по адресу: г. Киев, ул. Тулузы 2/58, было обнаружено неизвестную женщину с явными телесными повреждениями, которые последняя вероятно получила в результате падения с высоты. В возрасте примерно 25-30 лет, примерно 160 рост, татуировка на правом предплечье в виде абстракции, на левом предплечье рубцы. Была одета в темно синие джинсы, "леопардовую" курточку серого цвета, черные ботинки, зеленую и черную кофту", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в заброшенном здании среди шприцев и мусора нашли труп мужчины: предварительно, он замерз насмерть.

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