В Киеве скандал в пиццерии закончился стрельбой: фото и видео

В воскресенье, 13 января, В Киеве в пиццерии Mister Cat произошли разборки со стрельбой.

Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, компания из четырех парней и девушек отдыхала в пиццерии. Один из них в разгар веселья начал танцевать лезгинку прямо в заведении.

"Это очень не понравилось трем мужчинам, которые в этот момент также были в пиццерии. Когда "танцор" вышел покурить, они подошли к нему и предъявили претензии по поводу танца. Между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Зачинщики несколько раз ударили парня, который танцевал лезгинку, по лицу и выбили ему зуб", - говорится в сообщении.

Но на этом все не закончилось. На шум прибежали товарищи пострадавшего, после чего началась массовая драка. В разгар потасовки один из мужчин достал травматический пистолет, сначала сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в спину "танцору". После чего стрелявший с товарищами попытались скрыться с места происшествия.

Вскоре правоохранителям удалось задержать "стрелка" по горячим следам. Он рассказал свою версию случившегося. По его словам, конфликт между компаниями и правда был, но произошел немного по-другому: во время танца парень подошел к их компании и начал оскорблять отдыхавших мужчин. Те сделали ему замечание, что спровоцировало драку. Пистолетом, по его словам, он воспользовался после того, как танцевавший парень достал нож.

В результате потасовки несколько человек получили травмы, а «танцор» — ранение из травматического пистолета в область спины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в ночь на 10 декабря произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.