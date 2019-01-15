"Герой парковки" устроил гигантскую пробку на Подоле в Киеве: опубликованы фото

В Киеве водитель автомобиля припарковался на обочине дороги и перекрыл движение в центре города.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Инцидент произошел на улице Новоконстантиновская. Водитель авто марки Honda припарковал свое ранспортное средство, мешая проезду других. Водитель оставил машину на обочине дороги, однако из-за него не смог проехать грузовик. В результате образовалась масштабная пробка, длинной приблизительно 2,5 километра.

"Люди, включайте мозг. Очередной парковщик от Бога перекрыл дорогу на Новоконстантиновской. Из-за придурка создалась пробка на 2,5 километра. Застрял в пути", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили "героя парковки", который оставил свое транспортное средство на пешеходной зоне. Также в сети показали очередного "героя парковки" в Киеве - водитель BMW припарковал свой автомобиль на тротуаре, практически лишив пешеходов прохода вдоль забора. А возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.