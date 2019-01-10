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Очередной "герой парковки" в Киеве перекрыл тротуар: опубликованы фото

четверг, 10 января 2019, 20:12

В Киеве заметили "героя парковки", который оставил свое транспортное средство на пешеходной зоне.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Шота Руставели, 17. Там водитель автомобиля марки Mitsubishi с номерами AP8490CA припарковался, перекрыв весь тротуар.

В сети написали, что полицию вызвали, но не видят в этом смысла.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали очередного "героя парковки" в Киеве - водитель BMW припарковал свой автомобиль на тротуаре, практически лишив пешеходов прохода вдоль забора. Также в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев. А возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.

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