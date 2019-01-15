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Под Киевом молодая женщина устроила кровавые разборки с отцом: фото

вторник, 15 января 2019, 23:32

В Киевской области 28-летняя женщина зарезала ножом своего отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Руда под Киевом. В одном из домов за столом собрались отец и его дочь со своим бывшим сожителем. Они вместе распивали алкогольные напитки. Когда молодой человек ушел, между родственниками разгорелся конфликт. В результате этого 28-летняя дочка ударила отца в грудь кухонным ножом, который взяла со стола. 47-летний мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

На место прибыла полиция и изъяла нож, как вещественное доказательство. Дочь погибшего пыталась его скрыть. Правоохранители задержали женщину в порядке статьи 208 УПК Украины. А во время медицинского освидетельствования было установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составил 2,1 промилле.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас факту умышленного убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине и избрание для нее меры пресечения.

Дома у злоумышленницы-молодой матери остались трое малолетних детей, за которыми ухаживает бабушка.

Как сообщал "Апостроф", в Учалах (Россия, Башкирия) мужчина убил трех человек, а после этого покончил с собой.

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