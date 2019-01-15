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В ​Киеве произошла массовая драка: фото, видео и данные о пострадавших

вторник, 15 января 2019, 07:29

В ночь на 15 января на проспекте Академика Глушкова, 9а, возле заправки, произошла массовая драка в следствие которой пострадали несколько человек, одного мужчину госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, конфликт начался между двумя компаниями в Портер Пабе, который находится неподалеку. Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи заправки GLUSCO произошла драка. Всего в конфликте принимали участие шесть мужчин.

Что стало поводом для начала драки - неизвестно. Однако работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время остальные мужчины продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один мужчина с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол.

Проезжавшие мимо активисты "Варты Голосеево" увидели драку. При этом мужчина с палкой в руках гнался за другим. Убегающий попросил помощи и сказал, что как раз общается по телефону с полицейскими. В этот момент второй мужчина начал убегать от активистов. Ребята попытались догнать дебошира, но он не останавливался. Один из активистов произвел несколько выстрелов в воздух, из стартового пистолета, чтобы тот остановился, после этого его удалось задержать. Через пару минут к месту инцидента уже подъехали два экипажа патрульной полиции и одели наручники на подозреваемых.

Мужчину, которому стало плохо на заправке, госпитализировали в больницу. По словам врачей, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Предварительно, удар нанесли запечатанной бутылкой шампанского.

Другие участники конфликта также получили травмы, но они незначительные. Кроме этого возле заправки в снегу была найдена палка со следами крови. С таким же предметом сотрудники заправки видели участников конфликта во время драки.

Подробности случившегося будут устанавливать правоохранители. Всех участников конфликта доставили в Голосеевское управление полиции для отбора пояснений. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 13 января в Киеве в пиццерии Mister Cat произошли разборки со стрельбой.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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