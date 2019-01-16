Срочно найти: в сети показали фото киевлянина, устроившего "ограбление века"

В Киеве владельцы кофейни пожаловались на своего бариста, который украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! На проспекте С. Бандеры, 16, в кофейне у станции метро Почайна бариста украл кофемолку, деньги с кассы за несколько дней и 40 литров молока. Если кто знает где его найти - сообщите, пожалуйста", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на объявление. Обратили внимание на то, что работодатели опубликовали фото ксерокопии паспорта сбежавшего баристы. Это, как отмечают, может свидетельствовать о том, что работник не был трудоустроен по закону, и кража могла быть "компенсацией" за невыплаченную зарплату.

Также удивляются тому, зачем вору столько молока и как он смог его унести.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черкассах задержали вора, который пытался вынести во рту кольцо с бриллиантами из ювелирного магазина.