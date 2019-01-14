Под Херсоном зверски избили 12-летнего школьника

В Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника.

Об этом сообщает ресурс KHERSON.NET.UA.

Инцидент произошел в городе Каховка под Херсоном. Там между 12-летним мальчиком и группой подростков-одногодок возник конфликт, который перерос в масштабную драку. Одноклассники сильно избили мальчика, ему понадобилась экстренная медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря на депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкого районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение. А в Голосеевском районе Киева трое молодых парней без причины избили случайного прохожего. Также 3 января в Киеве неизвестные при поддержке полиции зверски избили соавтора "Мрии".