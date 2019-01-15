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​Суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России
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​Суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России

вторник, 15 января 2019, 13:02

Скандальную российскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые фигурируют в расследовании Алексея Навального об Олеге Дерипаске, приговорили к условному сроку и фактическому заключению на 9 месяцев из-за нелегального секс-тренинге в Таиланде.

Об этом сообщает РИА "Новости" из суда города Паттайя.

Известно, что вместе с Рыбкой и Лесли свою вину признали еще восемь фигурантов дела. Суд приговорил их к условному сроку и фактическому заключению на 9 месяцев. Обвиняемые уже отбыли этот срок в следственной тюрьме.

Теперь всех фигурантов дела ждет депортация на родину – в Россию и Белоруссию.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2018 года суд города Паттайя (Таиланд) принял решение оправдать скандальную российскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шестерых россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

Вместе с тем, адвокат добавил, что по второму делу Рыбке, Лесли и остальным подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Ранее сообщалось, что модель Анастасия Рыбка (Анастсия Вашукевич), обвинившая олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, располагает доказательствами вмешательства РФ в выборы США.

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