​Суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России

Скандальную российскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые фигурируют в расследовании Алексея Навального об Олеге Дерипаске, приговорили к условному сроку и фактическому заключению на 9 месяцев из-за нелегального секс-тренинге в Таиланде.

Об этом сообщает РИА "Новости" из суда города Паттайя.

Известно, что вместе с Рыбкой и Лесли свою вину признали еще восемь фигурантов дела. Суд приговорил их к условному сроку и фактическому заключению на 9 месяцев. Обвиняемые уже отбыли этот срок в следственной тюрьме.

Теперь всех фигурантов дела ждет депортация на родину – в Россию и Белоруссию.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2018 года суд города Паттайя (Таиланд) принял решение оправдать скандальную российскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шестерых россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

Вместе с тем, адвокат добавил, что по второму делу Рыбке, Лесли и остальным подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Ранее сообщалось, что модель Анастасия Рыбка (Анастсия Вашукевич), обвинившая олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, располагает доказательствами вмешательства РФ в выборы США.