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В Киеве поймали вора с темным прошлым: опубликованы фото

пятница, 18 января 2019, 11:21

В Киеве сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя за кражу автомобильных колпаков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, отрабатывая территорию Днепровского района столицы, на бульваре Верховной Рады оперативники столичного главка задержали мужчину сразу после совершения преступления.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько рассказал, что злоумышленник заметил припаркованный автомобиль, подошел к нему и снял с колес колпаки. Когда он пытался скрыться с места происшествия, правоохранители задержали его.

"Правонарушителем оказался местный житель, 1986 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Вещественные доказательства изъяли, а задержанного доставили в управление полиции для дальнейших следственных действий", - добавил Виталий Отрудько.

Сумма ущерба составляет около 3000 гривен. За совершенное подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Следственным Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в районе Березняков в Киеве на камеру наблюдения попали квартирные воры, которые планировали свое очередное ограбление.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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