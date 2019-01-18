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В сети показали фото банды улыбчивых мошенников, "бросающих" украинцев

пятница, 18 января 2019, 13:54

В Киеве орудует банда аферистов, которые наживаются на доверчивых украинцах, желающих отправиться на заработки за границу.

Фото мошенников опубликовали на странице Kyiv INFO в Facebook.

"Эта тройка бросила на деньги очень много людей, предлагая трудоустройство в Норвегии, Литве, Польши видите их, избегайте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото мошенников, Эдуарда Стефанчишена и Анастасии Косаревой, которые "разводят" украинцев на деньги.

Кроме того, в Украине мошенники придумали новую ушлую аферу, обманывая пенсионеров участием в новой государственной программе оздоровления с помощью "чудо-лекарств".

Также в Украине появилась новая схема мошенничества, жертвами которого становятся владельцы автомобилей на иностранных номерах.

Фотовзгляд

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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