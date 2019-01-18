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В супермаркете Киева обнаружили коробку с заплесневевшим товаром: фото

пятница, 18 января 2019, 22:00

В сети опубликовали фото испорченного товара в одном из супермаркетов Киева.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

"Такое чувство, что этими бананами сначала кто-то зад вытер, а уж потом вынес на витрину...", - говорится в сообщении.

Испорченные бананы заметили в супермаркете VARUS на в районе Дарницы.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото из супермаркета в Харькове, где среди продуктов заметили мышь. Также в одном из супермаркетов Киева обнаружили на прилавке испорченные грибы. Кроме того, в сети опубликовали фото опасной находки в булочном изделии из Конотопа (Сумская область). В булке, кроме заявленной начинки в виде повидла, оказался изогнутый гвоздь. Производитель интересного десерта - "Конотопский хлебокомбинат".

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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