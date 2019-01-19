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Под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом

суббота, 19 января 2019, 16:56

Из-за схода с рельсов грузового поезда возле станции Кожанка на участке Фастов-Козятин в Киевской области задерживается ряд пассажирских поездов.

Об этом сообщает 24 канал.

Отмечается, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыто. По состоянию на 10 утра 19 января от последствий аварии освободили одну колею. Пассажирские поезда существенно задерживаются.

По информации LB.ua, речь идет о поездах:

715 Киев-Перемышль;

138 Лисичанск-Хмельницкий;

121 Николаев-Ровно;

111 Харьков-Львов;

70 Мариуполь-Львов;

55 Москва-Хмельницкий;

23 Москва-Одесса;

779 Сумы-Винница.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" вызвала гнев в сети из-за ЧП с грузовым поездом.

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