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​В Киеве под многоэтажкой нашли окровавленное тело: фото и видео

суббота, 19 января 2019, 14:57

В субботу, 19 января, в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома обнаружили окровавленный труп мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело нашли около 08:10 по адресу улица Радужная, 3б. По предварительным данным, мужчина погиб не собственной смертью. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы крови на его одежде. А на теле погибшего были колото-резаные раны, предположительно от удара ножом. Кроме того, вероятно тело мужчины перенесли и оставили под подвалом дома. Погибший был без определенного места жительства.

"По словам местных жителей, погибшего звали Геннадием. Ранее он занимался частным предпринимательством, однако около 13 лет назад потерял работу и квартиру. После этого мужчина ночевал по подвалам. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали произошедшего установит следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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