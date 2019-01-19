В Киеве поймали опытного вора, "работавшего" в паре с подругой: опубликованы фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщницей обворовывал квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Правоохранители заметили на улице мужчину и женщину с большими сумками и решили их проверить. В ходе беседы с оперативниками мужчина признался, что в сумках находятся вещи, похищенные из квартиры на улице Лютеранской.

Как выяснилось, мужчина снимал квартиру на сутки, а потом выносил оттуда бытовую технику. Для перевозки похищенного правонарушитель заказывал такси, а потом сдавал вещи в ломбард.

Злоумышленником оказался 29-летний уроженец другого государства, ранее судимый за грабеж. Свои действия 19-летней сообщницы, с которой человек сожительствовал, он объяснял, что якобы это его квартиры и оттуда надо убрать технику. Достоверность этой информации и причастность девушки к кражам установит следствие.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители обоснованно подозревают злоумышленника в совершении шести аналогичных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается.

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