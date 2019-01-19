В метро Киева умер мужчина: фото и первые подробности

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 19 января, около 11:20. На перроне станции метро "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина.

Мужчина шел по перрону станции метро и в это время ему стало плохо, он упал. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали "скорую".

"Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание. На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря в Киеве на перроне станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка. Также ранее в киевском метро на станции "Театральная" умер пожилой мужчина. Кроме этого, пожилой мужчина скончался около метро "Черниговская".