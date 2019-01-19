В Киеве водитель заснул и вылетел на тротуар: фото опасного ДТП

В Киеве около АЗС водитель заснул за рулем и вылетел на тротуар.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в субботу утром, 19 января, на улице Дружбы Народов. Водитель авто марки Skoda фирмы такси Uber уснул за рулем и вылетел с дороги на тротуар у элитной АЗС.

Больше подробностей о происшествии нет. Детали установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух авто, в результате между водителями возник конфликт и один из них вытащил пистолет, устроив стрельбу. А в Киеве случилась лобовая авария с участием двух авто, пострадал один из водителей. Также на трассе недалеко от Киева произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.