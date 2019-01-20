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​В Киеве появился гигантский мурал памяти героев Крут: опубликовано фото

воскресенье, 20 января 2019, 14:28

На улице Большая Васильковская в столице, недалеко от станции метро "Дворец Украина", появился огромный мурал, посвященный битве под Крутами.

Об этом сообщает ТСН.

Стенопись создала арт-группа Kailas-V.

"Для меня лично события Крут - это подвиг молодых и непокоренных. Это сознательная гибель за свою страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного красного нашествия. И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Отечество. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами", - пояснил представитель группы, художник Андрей Пальваль.

Мурал является совместным проектом создателей фильма "Круты 1918", Департамента общественных коммуникаций КГГА, Печерской районной государственной администрации в городе Киеве, общественной организации I love Ukraine, проекта "Киевские муралы", а также компании "Полисан".

Как сообщал "Апостроф", в Киевском метрополитене восемь художников из разных стран мира создали совместный мурал.

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