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Министр образования хочет лишить детей-киевлян приоритетности обучения в детсадах столицы - нардеп

понедельник, 21 января 2019, 20:43

Министр образования Лилия Гриневич просит мэра Киева Виталия Кличко лишить детей-киевлян приоритетности обучения в детских садиках столицы.

Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социально сети Facebook.

"Прочитал письмо министра образования Лилии Гриневич мэру Киева с требованием пересмотреть решение Киевсовета, в котором вводится приоритетность для детей-киевлян в столичных садиках. Фактически министр предлагает, чтобы киевская мэрия отказалась от предоставления бесплатного обучения для детей-киевлян и от права на первоочередность в электронной очереди в детские сады для граждан, которые официально зарегистрированы в Киеве. Такое требование вызывает, как минимум, недоумение", - считает парламентарий.

По его словам, в столице с 2014-го по 2018 год очередь в садах сократилась с 12 тысяч детей до 4 тысяч.

"Это связанно как со строительством новых садов, так и с ремонтом и реконструкцией старых. Но на этом реформа не заканчивается, ведь появляется необходимость оптимизировать имеющийся ограниченный ресурс для решения проблемы общины. Усложняет ситуацию и то, что сейчас финансирование детских садов полностью лежит на местной власти. Кабинет министров в лице профильного Министерства так и не решил проблему дополнительного финансирования со стороны государственного бюджета. Вопрос обучения иногородних детей МОН и вовсе игнорируется. Причина банальная - Министерство образования и науки самоустраняется от проблемы, не желая брать на себя ответственности", - продолжает народный депутат.

Советник мэра Киева предлагает министру взять ответственность за финансирование дошкольного образования Киева.

"Так, может, Лилии Гриневич и Министерству следует наконец-то взять на себя ответственность и решить вопрос финансирования дошкольного образования, как того требует Конституция Украины, о которой так любит вспоминать министр? Эту проблему решить очень легко! Необходима понятная и прозрачная государственная программа с четкими источниками финансирования. В ситуации, когда данная инициатива отсутствует, никаких требований со стороны профильного Министерства относительно финансирования к городам быть не может! Города пытаются всего лишь решить проблему, созданную МОН", - подытожил Дмитрий Белоцерковец.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев

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