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В центре Киева накрыли подпольный бордель: фото и видео

понедельник, 21 января 2019, 13:03
Фото: пресс-служба полиции Киева

В центре Киева правоохранители накрыли подпольный бордель, в котором работали 12 женщин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время проведения процессуального действия задержали организатора и участников во время оказания сексуальных услуг клиентам. Мы установили, что место разврата обустроила 32-летняя жительница Полтавы. Сутенерка действовала по схеме: арендовала квартиру в центре столицы и завербовала двенадцать девушек, которые согласились оказывать сексуальные услуги за деньги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сеть борделей работала на Крещатике и Большой Васильковской. Организатору борделя грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция накрыла бордель с проституткой из России. Бордель был замаскирован под массажный салон.

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