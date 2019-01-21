В центре Киева накрыли подпольный бордель: фото и видео

В центре Киева правоохранители накрыли подпольный бордель, в котором работали 12 женщин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время проведения процессуального действия задержали организатора и участников во время оказания сексуальных услуг клиентам. Мы установили, что место разврата обустроила 32-летняя жительница Полтавы. Сутенерка действовала по схеме: арендовала квартиру в центре столицы и завербовала двенадцать девушек, которые согласились оказывать сексуальные услуги за деньги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сеть борделей работала на Крещатике и Большой Васильковской. Организатору борделя грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция накрыла бордель с проституткой из России. Бордель был замаскирован под массажный салон.