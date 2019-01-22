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В Киеве накрыли семейную нарколабораторию: опубликованы фото и видео

вторник, 22 января 2019, 18:34

В Киеве задержали семейную пару за изготовление и продажу наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Нарколабораторию обнаружили в Шевченковском районе столицы. Муж и жена у себя дома занимались изготовлением наркотических веществ и их сбытом. В помещении оперативники обнаружили по 50 граммов амфетамина и каннабиса, 100 граммов пропилена и бутерат.

"Все запрещенные вещества изъяли и направили на экспертизу. 32-летнего мужчину, который подрабатывал таксистом, и 27-летнюю женщину, которая, по оперативной информации, изготавливала амфетамин, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время с ними общаются следователи", - рассказал начальник отдела полиции Александр Дыбов.

Следователи сообщили наркоторговцам о подозрении в совершении преступления. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей, а мужчине - домашний арест. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие по делу продолжается. После проведения экспертизы возможна дополнительная правовая квалификация действий злоумышленников.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области правоохранители задержали бывшего милиционера с наркотическим веществом.

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