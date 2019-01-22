В Киеве продают книги российского блогера, занесенного в базу "Миротворца": фото

В Киеве в продаже нашли книги известного российского предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина, внесенного в базу сайта "Миротворец".

Об этом в Facebook написал пользователь соцсети Вадим Дмитрук.

По его словам, он обнаружил книгу на прилавке в одном из магазинов известной сети супермаркетов, а также в ряде интернет-магазинов.

На сайте "Миротворец" Портнягин значится как пособник российских оккупантов. Блогер обвиняется в одностороннем, пропагандистском освещении событий в зоне военного конфликта, оправдании военных преступников из Вооруженных Сил РФ в Сирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети устроили скандал из-за матерной доставки еды в Раду.