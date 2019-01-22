В центре Киева авто с нацгвардейцами попало в аварию: фото и видео

22 января в Киеве на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского произошло ДТП с участием грузовика Национальной гвардии.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 08:40. По предварительной информации, МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Павла Скоропадского. В нем ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на улице Банковой. Впереди и сзади находились автомобили сопровождения. Однако во время поворота на улицу Бассейную он не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки.

Обошлось без пострадавших. На месте инцидента прибыли два экипажа полиции и служба безопасности дорожного движения Нацгвардии.

От улицы Эспланадной в сторону Бессарабской площади образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в жутком лобовом ДТП погибли люди.