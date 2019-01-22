РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

13:36
Повышение урожайности и мировое лидерство: владелец "Укрлендфарминг" рассказал о своих бизнес-планах
13:28
Глава ГПУ сделал интересное заявление о связях с ФСБ Рубана и Савченко
13:26
Украина и ЕС создадут "подушку безопасности" для промышленности - Госгеонедра
13:22
В России захватили пассажирский самолет: фото преступника и карта полета
13:21
Нацотбор на Евровидение-2019: названо имя ведущей бекстейджа
13:17
В центре Киева авто с нацгвардейцами попало в аварию: фото и видео
13:03
Как сейчас выглядит могила Януковича-младшего в Крыму и сколько стоит "лечь" рядом: опубликовано видео
13:02
Над Ла-Маншем пропал самолет с известным футболистом: подробности и фото
12:59
Украинцы назвали самую коррумпированную отрасль в энергетике
12:59
Известный российский комик стал жертвой мошенников
12:56
Европейские топ-политики обратились к украинцам по случаю выдвижения Тимошенко в президенты
12:48
Стало известно о важной "находке" в деле по резонансному ДТП с Зайцевой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева авто с нацгвардейцами попало в аварию: фото и видео

вторник, 22 января 2019, 13:17

22 января в Киеве на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского произошло ДТП с участием грузовика Национальной гвардии.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 08:40. По предварительной информации, МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Павла Скоропадского. В нем ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на улице Банковой. Впереди и сзади находились автомобили сопровождения. Однако во время поворота на улицу Бассейную он не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки.

Обошлось без пострадавших. На месте инцидента прибыли два экипажа полиции и служба безопасности дорожного движения Нацгвардии.

От улицы Эспланадной в сторону Бессарабской площади образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в жутком лобовом ДТП погибли люди.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: